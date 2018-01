VIDEO. Bestuurder uur lang gekneld in wagen na zware botsing met vrachtwagen

De Haan - Bij een zwaar verkeersongeval langs de Blankenbergse steenweg in Wenduine bij De Haan raakte donderdagochtend een jongeman ernstig gewond. Hij kwam met zijn bestelwagen in botsing met een vrachtwagen.

De wagen werd in de gracht naast de rijbaan gekatapulteerd. Heel wat hulpdiensten snelden ter plaatse. De jongeman zat met zijn benen gekneld, maar bleef wel bij bewustzijn. De brandweer had alle moeite om hem uit zijn netelige positie te bevrijden. Uiteindelijk werd hij na een uur uit het voertuig bevrijd. Hij werd zwaargewond - maar niet in levensgevaar - naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de vrachtwagen raakte lichtgewond.