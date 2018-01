Hoeveel pech kan je hebben? Wagen van vrouw volledig verhakkeld nadat ze twee keer wordt aangereden

De kleine Peugeot van de vrouw is zowel achteraan als vooraan beschadigd. Foto: gsd

Pittem - Een vrouw raakte donderdagochtend lichtgewond nadat haar auto zowel achteraan als vooraan werd aangereden. De vrouw werd na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht.

De Joos de ter Beerstlaan in Pittem was donderdagochtend urenlang versperd na een zware botsing. Een automobiliste die omstreeks 7.45 uur stond te wachten om de Koolskampstraat in te draaien, werd langs achteren aangereden door een bestelwagen.

“Ik had te laat gezien dat die auto stil stond”, zegt de 27-jarige bestuurder uit Aartrijke die voor de firma Atlas Copco onderweg was naar Sint-Baafs-Vijve.

Drie takeldiensten

Door de zware klap werd de Peugeot 306 van de vrouw vooruit geslingerd. Daardoor botste ze frontaal met een tegenligger, de Audi van Chris Decock (57) uit Meulebeke, die naar een klant in Koolskamp reed.

“De bestuurster was lichtgewond. Ze had de hoedenplank op zich gekregen”, zegt de bestuurder uit Aartrijke. “Ze zat niet gekneld. Ik heb haar snel, maar voorzichtig uit de wagen geholpen, omdat ik zag dat er benzine uit de tank liep.”

De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis. De twee andere automobilisten bleven ongedeerd. De brandweer kwam de weg opruimen. Het duurde een hele poos voor de straat werd vrijgegeven, want er moesten drie takeldiensten komen.