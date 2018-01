Politierechter stuurt brokkenmaker naar oogarts: “Als je een boom niet ziet, dan een fietser misschien ook niet”

Lennik - Politierechter Dina Van Laethem van de rechtbank in Halle heeft een man naar de oogarts gestuurd om te achterhalen of zijn zicht nog wel voldoende is om achter het stuur van een voertuig plaats te nemen.

Op 23 december 2016 botste de man in Lennik tegen een boom. Daarna reed hij door. Een getuige merkte op dat er koelwater uit zijn wagen liep, en verwittigde voor alle zekerheid de politie. Die kon op achterhalen dat de man betrokken was bij een ongeval. De aangereden boom - een klein exemplaar, lag immers op de straat.

De beklaagde verklaarde dat hij een bocht te kort had genomen, en door de duisternis niet had opgemerkt dat er een boom stond. De rechter geeft de man tot 14 maart de tijd om met een medisch attest van zijn huisdokters en een oogarts aan te tonen dat hij nog in staat is om met een wagen te rijden. De procureur heeft zo zijn twijfels. “Als je een boom niet ziet, dan misschien een fietser ook niet.”