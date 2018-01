Moeder horrorgezin grijnst wanneer ze te horen krijgt dat ze drie jaar geen contact mag hebben met kinderen

Het Amerikaanse koppel dat zijn dertien kinderen jarenlang gevangen hield in huis, mag minstens drie jaar geen contact met hen zoeken. Dat heeft een rechter woensdag beslist. David Turpin (57) en Louise Turpin (49) kwamen zelf niet aan het woord, al begon de moeder wel akelig te grijnzen na het besluit van de rechtbank.

David en Louise Turpin kwamen woensdag geboeid de rechtszaal binnen voor de speciale hoorzitting. Daar kregen ze van rechter Emma Smith een contactverbod opgelegd. Ze mogen zeker tot januari 2021 geen contact hebben met hun kinderen.

Tijdens die drie jaar moeten ze minstens negentig meter bij hun kinderen vandaan blijven, tenzij ze in de rechtszaal zijn. “Je mag de kinderen enkel contacteren via jullie advocaat”, klonk het.

Akelige grijns

Het koppel kwam op geen enkel moment zelf aan het woord. Na de uitspraak begon Louise Turpin wel akelig te grijnzen, voor ze in overleg ging met haar advocaat. Nog steeds pleit de verdediging onschuldig voor alle aanklachten die hen ten laste worden gelegd.

Hun advocaat David Macher wil bovendien dat het proces elders wordt gevoerd. Volgens hem zou de extreme media-aandacht de plaatselijke jury kunnen beïnvloeden. Macher vroeg ook om camera’s uit de rechtszaal te bannen. Daar ging de rechter niet op in.

Foto: AP

Gruwelijke feiten

David en Louise Turpin werden op 14 januari gearresteerd nadat hun zeventienjarige dochter erin geslaagd was te ontsnappen uit de woning en de politie in te lichten. Het koppel uit de Amerikaanse staat Californië had zijn kroost jarenlang gevangen gehouden, gefolterd en uitgehongerd.

Enkele dagen na hun arrestatie gaven de openbare aanklagers gruwelijke details vrij. Volgens hen kochten de ouders eten voor zichzelf en mochten de kinderen er enkel naar kijken. Ze waren allemaal ernstig ondervoed toen de politie hen aantrof.

Foto: REUTERS

Ze mochten slechts één keer per jaar douchen en waren nog nooit naar de tandarts geweest. Hun laatste doktersbezoek dateerde van vier jaar geleden. De kinderen werden weken en soms zelfs maanden aan een stuk vastgebonden. In geen geval werden ze losgemaakt, zelfs niet om naar het toilet te gaan.

Gevangenisstraf

De Turpins blijven voorlopig in de gevangenis, waar ze afgeschermd worden van de andere gevangenen. Er is een borg gesteld van 12 miljoen dollar per persoon.

Het koppel zal zich moeten verantwoorden voor marteling, kindermishandeling, verwaarlozing en vrijheidsberoving. Als ze over de hele lijn schuldig worden verklaard, riskeren ze een celstraf van 94 jaar.

