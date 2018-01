De omstreden film die ze in India liever niet zien verschijnen onder fel protest in première gegaan

De omstreden Bollywoodfilm ‘Padmaavat’ is donderdag in India onder strenge veiligheidsmaatregelen en onder fel protest in première gegaan met uitzondering van vier deelstaten. Terwijl bioscoopuitbaters in de vier deelstaten Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh en Goa beslisten de film niet te vertonen, was de film wel te zien in de rest van het land, ook in Haryana waar het woensdag nog tot gewelddadig protest was gekomen.

De film is gebaseerd op een legende uit de 14de eeuw over de hindoekoningin Rani Padmini (Padmavati) van Rajasthan en de in Delhi regerende moslimheerser sultan Alauddin Khilji, die met zijn leger het gebied was binnengevallen om haar hand te veroveren. Koningin Padmavati en andere vrouwen uit de Rajput-kaste pleegden zelfmoord om niet in zijn handen te vallen.

De Rajput Karni Sena-kaste voerde de protesten aan omdat de film de geschiedenis geweld zou aandoen door er een liefdesverhaal van te maken tussen de koningin van hun geloofsgemeenschap en een moslimheerser. De filmmakers ontkennen dat. Films over historische relaties tussen hindoes en moslims liggen in India altijd erg gevoelig. De politie in Haryana en Uttar Pradesh voerde preventieve arrestaties uit onder leden van Rajput Karni Sena, aldus NDTV.

De prent van regisseur Sanjay Leela Bhansali is de duurste Bollywoodfilm ooit. Door de controverse moest de release op 1 december herhaaldelijk uitgesteld worden. Er moesten van de Indiase filmkeuring vijf wijzigingen gemaakt worden en de titel moest worden veranderd: van Padmatavi naar Padmaavat.

De film komt zaterdag bij ons in de zalen.