Harde klap voor Carrefour België: 1.233 banen bedreigd, winkels in Genk en Luik sluiten de deuren: “Nieuw sociaal bloedbad”

1.233 banen bij Carrefour België, waarvan 180 op de hoofdzetel in Evere en de overige 1.053 in de grote hypermarkten van de Franse winkelketen, zijn bedreigd door besparingen. Dat werd donderdagmiddag bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad van het bedrijf. De socialistische vakbond BBTK zegt “geshockeerd” te zijn door “een nieuw sociaal bloedbad”.

Carrefour maakte tijdens de bijzondere ondernemingsraad op het hoofdkwartier in Evere ook bekend twee “structureel verlieslatende” hypermarkten te zullen sluiten: de vestigingen in Genk en die in het Luikse Belle Île. De 443 ‘Market’-supermarkten en 296 ‘Express’-buurtwinkels van Carrefour in België zouden niet getroffen worden door de besparingen.

180 jobs bedreigd op hoofdkwartier, 1.053 in hypermarkten

Op de hoofdzetel in Evere moeten volgens het vandaag voorgestelde plan door “een vereenvoudiging en digitalisering van de taken, een hogere productiviteit van de centrale activiteiten en een herziening van de investeringen” 180 personen afvloeien.

Door de sluiting van de twee hypermarkten in Genk en Luik, door van de hypermarkten in Westerlo, Brugge (Sint-Kruis) en Haine-Saint-Pierre gewone supermarkten te maken, en door de oppervlakte van de hypermarkt in Turnhout terug te schroeven, komen daarbovenop 1.053 jobs in gevaar.

“Geshockeerd door nonchalante en kille houding van directie”

De directie van het bedrijf laat in mededeling weten dat de plannen “noodzakelijk zijn om de kosten te drukken en aanzienlijk te investeren in de toekomst, maar de vakbonden reageren geshockeerd door de drastische beslissing van Carrefour. Jan De Weghe van de socialistische vakbond BBTK noemt het ronduit “een nieuw sociaal bloedbad”, en volgens Kristel Van Damme van de christelijke vakbond LBC is het “heel duidelijk dat zich hier drama’s zullen afspelen.”

Volgens de bonden heeft de “schrikreactie” in verschillende winkels al tot spontane werkonderbrekingen geleid. De vakbondsafgevaardigden gaan nu in de winkels uitleg geven aan het personeel.

Onderhandelingen

Toch zullen beide partijen volgende week rond de tafel moeten gaan zitten voor onderhandelingen. De Carrefour-directie benadrukt dan ook “zich terdege bewust te zijn van de emoties die deze aankondiging teweegbrengt”, en “bevestigt haar sterke wens om de sociale gevolgen zoveel als mogelijk te beperken en alle mogelijke alternatieve of begeleidende maatregelen te overwegen in overleg met de sociale partners”. Minister van Werk Kris Peeters vraagt alvast om de wet-Renault snel op te starten, en liet weten dat hij er “zelf op zou toezien dat er een grondig onderzoek naar alternatieven voor de ontslagen komt”.

De vakbonden gaan nu in sneltempo met de directie onderhandelen: elke week zal een nieuwe ondernemingsraad plaatsvinden. De bonden hopen het aantal getroffen werknemers terug te dringen.

Bij Carrefour België werken momenteel 11.500 mensen, die samen 4,4 miljard euro omzet genereren. De keten telt in ons land 45 hypermarkten, 430 gewone supermarkten, en 290 buurtwinkels. In 2010 sneuvelden al eens 1.700 jobs en elf winkels. Toen was een banenverlies van 1.672 jobs aangekondigd, maar vielen er geen naakte ontslagen omdat 910 werknemers op brugpensioen vanaf 52 jaar konden, maar door de strengere regelgeving voor Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), lijkt die maatregel moeilijker te worden. “We zullen bekijken wat daar mogelijk is. Het is zeker niet uitgesloten dat er een beroep wordt gedaan op dat stelsel”, zegt Carrefour-woordvoerder Baptiste van Outryve.

2 miljard besparingen

Dinsdag raakte al bekend dat Carrefour vanaf 2020 wereldwijd 2 miljard euro wil besparen op de jaarlijkse kosten. In Frankrijk komt er een plan van vrijwillig vertrek voor 2.400 van de 10.500 werknemers op de hoofdzetel in Parijs, maar ook de hoofdzetels in andere landen moeten dus “rationaliseren”.

Carrefour wil minder gaan inzetten op hypermarkten - waarvan het er in ons land 45 heeft - omdat grote gezinnen steeds minder tijd uittrekken om te winkelen in dergelijke grote winkels, die bijvoorbeeld ook elektronica of sportartikelen aanbieden.

Lagere prijzen en investeringen in online

Het geld dat die besparingen opbrengen, wil Carrefour investeren in lagere prijzen. “We moeten onze klanten competitieve prijzen bieden”, aldus CEO Alexandre Bompard. Daarnaast wil de keten ook een inhaalbeweging doen wat betreft online verkoop, waar het de boot heeft gemist. Om die reden kondigde Bompard dinsdag al aan dat zijn bedrijf een partnership zal aangaan met de Chinese technologiereus Tencent.

De winkelketen maakte vandaag daarom ook bekend dat het in 2018 “meer dan 30 nieuwe Market Supermarkten en Express buurtwinkels” zal openen, “evenals 70 e-commerce afhaalpunten, en zal het bedrijf investeren in prijszetting en logistiek.”