FA Cup-duel van Tottenham tegen vierdeklasser komt wellicht te vroeg voor Alderweireld

Bij Tottenham Hotspur traint Toby Alderweireld terug mee met de groep, bevestigde de club donderdag. Het duel van zaterdag in de vierde ronde van de FA Cup tegen vierdeklasser Newport County komt wellicht te vroeg voor de Rode Duivel, zo melden Britse media.

Alderweireld was sinds 1 november out met een blessure aan de hamstrings, die hij opliep in de groepswedstrijd van de Champions League thuis tegen Real Madrid (3-1). In eerste instantie werd zijn rentree rond Kerstmis verwacht, maar dat bleek te optimistisch.