Bart De Wever: “OCMW-rapport Paardenmarkt maakte geen melding van gevaar”

Antwerpen - Het gebouw op de Paardenmarkt waar vorige week twee doden vielen, was volgens een inspectierapport niet gevaarlijk om in te wonen. Daardoor had een gevraagde controle door het OCMW geen prioriteit. Dat zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever aan VRT NWS.

Maatschappelijk werkers brachten in augustus en december een bezoek aan de bewoner op de derde verdieping van het huis op de Paardenmarkt. In hun verslagen spreken ze van een huis “in zeer slechte staat” met vochtplekken, een opengebroken plafond, ontbrekend glas, … Volgens de Antwerpse oppositiepartij SP.A is er nadien om een controle gevraagd, maar daar is niets mee gebeurd.

Burgemeester De Wever nuanceert dat. “Het OCMW is ter plaatse geweest en heeft een rapport opgesteld dat een slechte leefomstandigheid vermeldt. Dat wil dus zeggen dat er geen goede woonkwaliteit is. Maar in het rapport is geen melding gemaakt van gevaar. Dat is een groot verschil. Daardoor is de boodschap ook niet met prioriteit doorgegeven aan woontoezicht”, reageert De Wever aan VRT NWS.

LEES OOK. Inspectie ontploft gebouw op Paardenmarkt was aangevraagd maar had geen prioriteit: “Pand was in zeer slechte staat”

Bij de ramp vielen twee doden en veertien gewonden. Het gerecht onderzoekt nog steeds de oorzaak van de explosie. Wellicht ging het om een gasontploffing in het woongedeelte.

LEES OOK (+). “Hij vlucht weg van terreur en sterft hier in een ontploffing