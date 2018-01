Crisis bij de Koninklijken. Zidane moet vrezen voor zijn job na blamage tegen stadsgenoot

Crisis bij Real Madrid. Nadat de club gisteren in de Copa del Rey werd uitgeschakeld door het bescheiden Léganes, werden de pennen in de Spaanse pers aangescherpt. Kop van jut? Trainer Zinedine Zidane. Hij legt de schuld bij zichzelf.

Real Madrid is in zwaar weer beland. De negentien punten achterstand in de competitie op rivaal Barcelona zijn niet meer in te halen. Gisteren kwam daar ook nog eens de uitschakeling in de beker bij, notabene tegen Léganes, een Madrileense voorstad die nog maar sinds enkele jaren in de Primera Division resideert. Na een zege (0-1, red) in de heenmatch waanden de Madrilenen zich nochtans zegezeker en mochten zowel Cristiano Ronaldo als Gareth Bale rusten. Die gok draaide volledig verkeerd uit. Een vroege voorsprong werd nog wel uitgevlakt door een goal van Benzema maar toen Léganes na de pauze een tweede keer scoorde, slaagde Real er niet meer in zelf te scoren, tot groot ongenoegen van de socio’s.

Foto: Photo News

De woede ging vooral naar coach Zinedine Zidane. De Fransman nam de schuld van de nederlaag op zich. “De enige verantwoordelijke ben ik”, klonk het. “Dit is een dieptepunt in mijn carrière als trainer. Onze eerste helft was van een bedroevend niveau. Het was een logisch resultaat omdat we niet deden wat we moesten doen. Ben ik boos op mijn spelers? Neen, ik ben boos op mezelf. Ik blijf achter mijn beslissing staan om Bale en Cristiano Ronaldo niet op te stellen. Er stond nog altijd een competitief elftal op het veld. Alleen viel daar in de eerste helft niets van te merken. De enige oplossing is dat we blijven werken. Dat dit het slechtste seizoen uit de clubgeschiedenis dreigt te worden, interesseert me niet.”

Foto: Photo News

Het seizoen van de Madrilenen kan enkel nog gered worden door winst in de Champions League. Maar daar wacht volgende week in de achtste finale het gevreesde PSG van Neymar. “Ik zal voor een oplossing moeten zorgen”, weet Zidane. “Ik ben de enige verantwoordelijke.”

Foto: EPA-EFE

Het is duidelijk dat Zidane niet meer in de bovenste schuif ligt bij de socio’s, ondanks een indrukwekkend parcours in de afgelopen jaren. Ze verwijten hem zijn late en slechte vervangingen, het doorlopend roteren, een falend transferbeleid en het onvermogen tot zelfkritiek. Drie nederlagen en twee gelijke spelen op elf thuismatchen in de Primera Division zijn ook duidelijk van het goede te veel. Het heeft er dan ook alle schijn van de Fransman tegen PSG een allerlaatste kans krijgt aangeboden. Faalt zijn team tegen Neymar en co, dan lijkt de exit van Zidane bezegeld.