Niet de eerste klap voor Carrefour België

In België dreigen bij Carrefour 1.233 banen geschrapt te worden, wat neerkomt op één baan op de negen. Het is niet de eerste keer dat de supermarktketen stevig snoeit in het banenbestand.

De Belgische vakbonden en het personeel van Carrefour hebben in het verleden al grote schokken te verwerken gekregen. De grootste klap was de ontslagronde in september 1993. Toen maakten de Super-GB en Maxi-GB, de voorloper van Carrefour Belgium, bekend dat er 3.600 jobs zouden verdwijnen in ons land.

In 2010 kondigde Carrefour in België op zijn beurt een grootschalige herstructurering aan. Daarbij verloren uiteindelijk meer dan duizend mensen hun baan. Elf winkels, waarvan acht hypermarkten, werden gesloten. Een twintigtal andere vestigingen werd omgevormd van een winkel in eigen beheer naar een franchisewinkel.

Carrefour België stelt momenteel ongeveer 11.500 mensen tewerk. Inclusief de vestigingen uitgebaat door zelfstandigen telt Carrefour ongeveer 800 winkels in ons land.