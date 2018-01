Minister Peeters keert vervroegd terug uit Davos, maar: “We moeten getroffen werknemers van Carrefour geen valse hoop geven”

Evere - De Belgische regering wil er alles aan doen om de getroffen werknemers van Carrefour en hun families maximaal te steunen. Dat melden premier Charles Michel en vicepremier en minister van Werk Kris Peeters in een eerste reactie op het transformatieplan bij de warenhuisketen, waardoor 1.233 jobs bedreigd zijn. De oppositie verwijt de regering echter dat ze te weinig onderneemt om te vermijden dat winstgevende bedrijven overgaan tot massaontslagen.

Minister Kris Peeters (CD&V) liet in een reactie aan VRT NWS weten “zelf niet verwacht te hebben dat het banenverlies zo groot zou zijn. Onze aandacht zal nu vooral gaan naar de mensen die hun baan verliezen. Ik heb met premier Michel ook al afgesproken dat we snel zullen gaan samenzitten met de directie en de vakbonden, zodat we een beter inzicht krijgen in de redenen voor deze drastische beslissing, en hoe we dit nu zullen aanpakken.”

Verschrikkelijk nieuws voor werknemers van #Carrefour. Mijn steun aan de betrokken werknemers en families. Ik zal samen met premier directie en bonden ontmoeten. — Kris Peeters (@peeters_kris1) 25 januari 2018

“Bij een dergelijke herstructurering is de eerste fase erg belangrijk. Het is mogelijk dat jobs kunnen gered worden door de overname van bepaalde vestigingen”, maakt Peeters zich sterk. De minister zal er zelf op toezien dat er een grondig onderzoek komt naar alternatieven. “De ervaring leert dat een bemiddelaar essentieel is en zo vlug mogelijk ingeschakeld moet worden. Ik zal samen met de premier samenzitten met de bonden en directie van Carrefour”, zegt hij.

Peeters wijst er ook op dat de wet-Renault door de aankondiging van collectief ontslag van toepassing is, waardoor Carrefour een aantal wettelijk vastgelegde stappen zal moeten volgen die de gevolgen voor de werknemers moeten beperken. Zo moet het bedrijf eerst een uitgebreide informatie- en consultatiefase doorlopen, en daarna onderhandelen over de vergoeding die ontslagen werknemers krijgen.

Foto: EPA-EFE

Toch wil de minister de getroffen werknemers van Carrefour naar eigen zeggen “geen valse hoop” geven: “Carrefour is een privébedrijf. De regering kan om tekst en uitleg vragen, en we zullen in onze gesprekken met de directie van het bedrijf vooral onderzoeken of het aantal ontslagen vast staat. Ik zal er ook op toezien dat er een grondig onderzoek komt naar alternatieven voor de ontslagen. Maar verder zullen we toch vooral moeten bekijken hoe we de getroffen werknemers kunnen begeleiden naar een nieuwe baan.”

Peeters vertoeft momenteel in het Zwitserse Davos voor een bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum, maar keert vervroegd terug naar België. “Mijn plaats is in België om dossier van herstructurering Carrefour op te nemen.”

Ik keer vervroegd terug uit #Davos. Mijn plaats is in België om dossier van herstructurering #Carrefour op te nemen — Kris Peeters (@peeters_kris1) 25 januari 2018

Ook premier Michel (MR) laat bij monde van zijn woordvoerder weten “in contact te staan met de directie van Carrefour”, en dat zo snel mogelijk een ontmoeting met de vakbonden zal volgen.

Muyters wil werknemers “zo snel mogelijk naar andere job leiden”

Ook de Vlaamse regering wil de getroffen werknemers helpen in de zoektocht naar een nieuwe job. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) reageerde via Twitter. “De aangekondigde ontslagen bij Carrefour zijn een zware klap voor de werknemers, met een aantal persoonlijke drama’s. Met de VDAB staan we klaar om de mensen te helpen en zo snel mogelijk naar een andere job te leiden. We moeten zo snel als mogelijk hun competenties kunnen inschatten, zodat we hen ook snel de gepaste begeleiding kunnen geven.”

(Lees verder onder de tweet.)

Aangekondigde ontslagen bij #carrefour zijn zware klap en vaak persoonlijke drama’s.

Maar hun talenten en competenties kunnen zéker nog nuttig ingezet worden. We staan met @vdab_be klaar om hen te helpen! pic.twitter.com/4HPcxekvhB — Philippe Muyters (@philippemuyters) 25 januari 2018

cdH-fractieleidster Catherine Fonck Foto: Photo News

Oppositie: “Sinds Caterpillar deed regering niets”

De Franstalige oppositie maakte van het vragenuurtje in de Kamer gebruik om de regering te ondervragen over het nieuws: cdH, PS, Ecolo en PVDA vinden dat de regering te weinig onderneemt om te vermijden dat winstgevende bedrijven overgaan tot massaontslagen. “Dit is een nieuwe aardschok. We zitten opnieuw in 2016”, zei cdH-fractieleidster Catherine Fonck. In dat jaar kondigde graafmachinebouwer Caterpillar de sluiting van zijn vestiging in Gosselies aan, waar meer dan 2.000 mensen werkten. Ook ING kondigde toen een herstructurering met veel ontslagen aan.

Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) antwoordde namens premier Michel. Volgens de minister deed haar collega Kris Peeters in de nasleep van het Caterpillar-dossier voorstellen aan de sociale partners om de wet-Renault bij te sturen, maar is het overleg binnen de Nationale Arbeidsraad nog altijd bezig. Volgens Wilmès zal minister Peeters zijn voorstellen opnieuw voorleggen als de sociale partners tegen eind februari geen consensus bereiken.

De oppositie was echter niet overtuigd. “U verschuilt zich achter de sociale partners als u dat uitkomt”, zei Fonck. “Terwijl uw regeerakkoord voorziet om sneller te kunnen ontslaan”.

Volgens Ecolo-Kamerlid Georges Gilkinet doet de regering aan “minimale dienstverlening”. “De onmacht van deze regering is opmerkelijk”, zei hij. “Het beleid van deze regering om sociale bijdragen te verlagen doet niets tegen het cynisme van bepaalde grote ondernemingen”, zei PS-Kamerlid Jean-Marc Delizée. PS en PVDA willen sancties voor “beursontslagen”, voor bedrijven die winst maken maar mensen ontslaan om nog meer winst te maken.

(Lees verder onder de tweets.)

Harde klap voor werknemers van #Carrefour België. Ik leef mee met de 1.233 gezinnen die hierdoor getroffen worden. — John Crombez (@johncrombez) 25 januari 2018

Heel veel mensen bij #carrefour komen in onzekere tijden. "Jobs! jobs! jobs!" klinkt nu wel heel hol voor die mensen, zegt @MeryameKitir #VillaPolitica — sp.a (@sp_a) 25 januari 2018

Tout mon soutien aux travailleurs de Carrefour. Après Caterpillar, après Axa, après ING, c'est encore une entreprise qui fait du profit qui envisage de licencier. Le PS appelle à soutenir la proposition de loi déposée par @AhmedLaaouej pour sanctionner les licenciements boursiers pic.twitter.com/NKJyzuYkuP — Elio Di Rupo (@eliodirupo) 25 januari 2018

Begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) antwoordde namens premier Michel op vragen in de Kamer Foto: BELGA

“Fiscale cadeaus in Davos”

De PVDA haalde zwaar uit naar de afwezigheid van de regeringstop in de Kamer: zowel premier Michel als vicepremiers Peeters en Alexander De Croo (Open Vld) zitten in Davos. “Ze praten daar met de multinationals over fiscale cadeaus”, zei PVDA-Kamerlid Marco Van Hees. “Carrefour België is een bedrijf dat winst maakt”. En ook Raoul Hedebouw vindt het zeer verwonderlijk “dat er 8 ministers vandaag afwezig zijn, waarvan er 3 in Davos zijn terwijl er een uitzonderlijke ondernemingsraad is bij Carrefour”.

“U mag het belang voor ons land van de aanwezigheid op dergelijke internationale fora niet onderschatten”, zei minister Wilmès. Ze zei dat er een sociale bemiddelaar beschikbaar zal zijn voor de onderhandelingen bij Carrefour.

(Lees verder onder de tweets.)

Op moment dat de multinational #carrefour aankondigt dat ze 1233 banen in België schrapt, doen de eerste minister Michel en de minister voor werk Kris Peeters in Davos een verleidingdansje voor het kruim van de financiële elite. Als symbool kan dat tellen... — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) 25 januari 2018

Als lid van de Raad van Bestuur van #Carrefour stemde Sabine Laruelle (MR) dus voor een herstructureringsplan dat 1233 jobs bedreigt. Bravo #MR en #begov met jullie politiek van #jobsjobsjobs... — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) 25 januari 2018

Carrefour schrapt jobs, jobs, jobs, maar maakte vorig jaar wel meer dan één miljard euro winst. De #PVDA diende een wetsvoorstel in om collectief ontslag bij winstgevende multinationals te verbieden. Lees meer: https://t.co/aiHGkFQF2b pic.twitter.com/knhg4QtyoU — PVDA België (@pvdabelgie) 24 januari 2018

Ook Hendrik Vuye maakte zich aan het begin van de zitting boos over de lege regeringsbanken. Ook de vicepremiers Didier Reynders (MR) en Jan Jambon (N-VA), justitieminister Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zijn in het buitenland. “De volledige kern is afwezig. Ofwel vliegen we volgend jaar de Kamerleden die vragen hebben over naar Davos, ofwel maken we staatssecretaris Pieter De Crem (CD&V) lid van de kern. Dan heeft hij ineens bevoegdheden”.