Stanciu na vertrek bij Anderlecht meteen goed voor twee assists bij debuut

Nicolae Stanciu is goed begonnen aan zijn nieuwe carrière bij Sparta Praag. De Roemeen, die de hoge verwachtingen bij Anderlecht nooit kon waarmaken, viel in tijdens een oefenmatch bij Sparta Praag en deelde daar meteen twee assists uit. Sparta Praag won uiteindelijk met 3-0.

Nicolae Stanciu viel in de oefenmatch tegen Loko Vltavín, een Tsjechische derdeklasser, in na de rust. Meteen in het begin van de tweede helft knalde Stanciu op de lat, in de laatste tien minuten toonde hij zijn vista en deelde hij twee assists uit. Spits Tal Ben Haim werkte telkens af.