De kans is groot dat u zich ooit al eens boven deze geheime ruimte bevond

Brussel - Er zijn indrukwekkende foto’s opgedoken van een mysterieuze ondergrondse ruimte aan het Brusselse Zuidstation. De beelden tonen een intacte zaal met tientallen zuilen. Eigenaar NMBS bekijkt de komende maanden hoe het de zaal een nieuwe invulling kan geven.

Het was Brussels minister voor Openbare Werken Pascal Smet (SP.A) die tijdens een werkbezoek aan de wijk rond het Zuidstation ook een kijkje is gaan nemen in de goedbewaarde ruimte, zo bevestigt zijn woordvoerder Mathias Dobbels aan Nieuwsblad.be. “Omdat het ons een interessante plaats lijkt om activiteiten in te organiseren. Al moeten er daarvoor eerst afspraken gemaakt worden met de NMBS, die eigenaar is van de ruimte”, zegt Dobbels.

Het ondergrondse paleis ligt tussen het Zuidstation en de Kleine Ring, onder de sporen. De tientallen zuilen op de foto doen denken aan de bouwstijl die ook opduikt in het Brusselse Noordstation. Uit een andere foto blijkt dat er destijds vermoedelijk ook (illegale) feesten hebben plaatsgevonden. Al moeten we daarvoor minstens 18 jaar teruggaan in de tijd, want alle drankprijzen staan nog aangeduid in Belgische Frank (en waren bovendien spotgoedkoop).

Foto: Facebook Pascal Smet

Volgens NMBS-woordvoerder Bart Crols bestaat de ruimte uit een kleine en grote Quadrilatère. “Allebei zeer grote ruimtes”, klinkt het. “Maar ze zijn niet toegankelijk voor het publiek. Enkel voor werkbezoeken.”

Ook bij de NMBS kunnen ze niets kwijt over de toekomst van de goedbewaarde plaats. “Een duidelijke visie over de toekomst ervan wordt in de loop van de volgende maanden verwacht”, besluit Crols.