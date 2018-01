Spontane staking in Carrefour-hypermarkten na aankondiging van ontslaggolf

Evere / Genk - De bekendmaking van een massale ontslaggolf bij Carrefour België valt bijzonder slecht bij de werknemers van de winkelketen. Nadat eerder al het personeel in drie Waalse hypermarkten het werk neerlegde, sloten ook de winkels nabij het hoofdkwartier van het bedrijf in Evere, en de hypermarkt in Genk spontaan de deuren.

De christelijke vakbond CNE maakte een uurtje na de bijzondere ondernemingsraad waarop bekendraakte dat Carrefour 1.233 werknemers wil ontslaan bekend dat het personeel in de hypermarkten in de Henegouwse gemeenten Zinnik, Froyennes, en Haine-Saint-Pierre het werk zal neerleggen. De hypermarkt in Haine-Saint-Pierre zou fors moeten inkrimpen, en van het kleinere type-supermarkt worden.

Ook het personeel in de supermarkt in Evere, nabij het Belgische hoofdkwartier van het Franse bedrijf, sloot na de bekendmaking van het nieuws spontaan de deuren.

Quelques minutes après l'annonce, le #Carrefour d'Evere debraie. On demande aux clients de sortir et personne ne rentre @lesoir pic.twitter.com/9S0uevdC0t — Thomas Casavecchia (@thomas_casa) 25 januari 2018

In de hypermarkt in Genk, die volgens de huidige plannen volledig gesloten moet worden, bleef het personeel aanvankelijk aan het werk, maar omstreeks 16 uur besloten de medewerkers dan toch om het werk neer te leggen.