Vias: “Nultolerantie op alcohol voor bestuurders scooters en brommers”

Een nultolerantie op alcohol voor bestuurders van gemotoriseerde tweewielers. Dat is één van de belangrijkste aanbevelingen die Vias Institute, het Belgisch kenniscentrum voor de verkeersveiligheid, doet naar aanleiding van nieuw rapport. De organisatie analyseerde een jaar bromfietsongevallen. Daaruit bleek dat de bestuurder van het voertuig meer dan eens onder invloed was.

Vias Institute (het voormalige BIVV) analyseerde nagenoeg alle verkeersongevallen waarbij de bestuurder van een bromfiets gewond raakte binnen de bebouwde kom in 2013. Het gaat dan om klasse A-bromfietsen (maximaal 25 kilometer per uur) en klasse B-bromfietsen (tot 45 kilometer per uur). Beide voertuigsoorten mogen bestuurd worden vanaf 16 jaar. Voor A-bromfietsen is geen rijbewijs verplicht, voor B-bromfietsen wel.

De pv’s over de incidenten werden grondig bestudeerd zegt Vias-woordvoerder Stef Willems. “Op die manier hadden we een zeer complete dataset, waaruit meerdere categorieën ongevallen konden worden opgesteld.” De twee soorten ongevallen met bromfietsen die het vaakst voorkomen zijn die “waarbij een voertuig afslaat en een bromfiets aanrijdt die rechtdoor wil” (18 procent) en “ongevallen die worden veroorzaakt door het risicogedrag van een bromfietser” (17 procent).

Onder deze tweede groep valt bijvoorbeeld een overdreven snelheid. Hoewel dat vaak aangehaald wordt in discussies over ongevallen met deze bestuurders, blijkt alcohol veel vaker een rol te spelen, concludeerde Vias. “Het vaakst voorkomende scenario in dit ongevalprofiel is datgene waarbij een bromfietser dronken rijdt, en daardoor tegen een object botst , ten val komt , op een reglementair geparkeerd voertuig botst of in botsing komt met een rijdend voertuig”, valt er te lezen.

Nultolerantie

Wat heet: in maar liefst 15,6 procent van alle ongevallen was de bromfietser onder invloed. Vias pleit dan ook voor een nultolerantie, wat in de praktijk neerkomt op 0,2 promille. Nu is dat nog 0,5 promille. “Gemotoriseerde tweewielers zijn sowieso extra kwetsbaar. Bovendien is een tweewieler een voertuig waarvoor een goed evenwicht noodzakelijk is”, voegt Willems toe. Ook de Europese Commissie pleit al enige tijd voor die maatregel.

In 2013 -het jaar dat onderzocht werd- raakten er 4.110 bromfietsers gewond bij een ongeval. Dertien van hen overleefden dat niet.