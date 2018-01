Zo hadden we kunnen weten dat Bill Clinton 20 jaar geleden niet helemaal de waarheid sprak over Monica Lewinsky: experts leggen de leugens bloot

“I did not have sexual relations with that woman, Monica Lewinsky.” Exact twintig jaar geleden sprak de Amerikaanse president Bill Clinton de woorden uit die hem nog jaren zouden achtervolgen. Niet veel later zou blijken dat er wel degelijk pikante momenten geweest waren tussen de regeringsleider en de 22-jarige pas afgestudeerde stagiaire in het Witte Huis. De video van zijn ontkenning zou een schoolvoorbeeld van deceptie worden. Maar hoe zien we dat? Welke elementen uit zijn iconische speech van twee decennia terug waren gemakkelijk te herkennen als leugens?