Konvooi van Trump ramt politieagent en rijdt doodleuk verder

Het konvooi van Trump heeft bij diens aankomst in het Zwitserse Davos een politieagent aangereden. Het konvooi heeft niet halt gehouden en is verder gereden. De agent kwam er met de schrik vanaf, aldus Blick.

Volgens het Zwitserse Blick was de politieagent verward. Op een afgesloten weg zag hij een witte BMW rijden en stak hij zijn arm op om hem te doen stoppen. De agent begreep niet dat de wagen deel uitmaakte van het konvooi van Trump. Gezien zo’n konvooi prioritair is, heeft de bestuurder gas gegeven en geprobeerd rond de agent te sturen. Daarbij reed hij de agent aan, maar hij zou niet gewond zijn. Ooggetuigen aan het Zwitserse Blick vertellen dat andere bewakers de agent meteen op zijn fout gewezen hebben. Nog volgens ooggetuigen leek de agent niet te weten uit welke richting het konvooi ging komen, mogelijk was hij daardoor in de war. Doorgaans houden konvooien met wereldleiders in geen geval halt, tenzij de weg werkelijk geblokkeerd is.

Wereldeconomisch forum

Het Zwitserse Davos is momenteel veeleer een verstevigde burcht dan een idyllisch besneeuwd dorpje. Zo worden alle toegangswegen streng gecontroleerd. De Amerikaanse Trump is naar het Zwitserse Davos afgezakt voor het Wereld Economisch Forum. Het is gelden van de Bill Clinton, in het jaar 2000, dat een Amerikaanse president naar het forum kwam.