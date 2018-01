Overvaller Danny Vanhamel vertelt voor het eerst waarom hij Anthony De Clerck ontvoerde

Patrick Haemers was zijn grote voorbeeld. Hij keek enorm op naar de Brusselse gangster met filmsterallures. Eerst kopieerde hij een overval op een geldtransport, daarna besliste hij iemand te ontvoeren. Zoals Haemers dat had gedaan met VDB. De Limburgse gangster Danny Vanhamel vertelt in een nieuwe Vier-reeks van Peter Boeckx voor het eerst over zijn criminele verleden en over de ontvoering van Anthony De Clerck, de toen 11-jarige zoon van textielmagnaat Jan De Clerck.