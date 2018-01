Ex-coach van Eupen wordt trainer van KSV Roeselare, ook Van Steenberghe trekt naar Schiervelde

Jordi Condom (48) wordt de nieuwe coach van KSV Roeselare in 1B. De voormalige coach van Eupen tekende vandaag een verbintenis op Schiervelde en volgt Dennis van Wijk op, die gisteren aangesteld werd als coach van KV Mechelen.

Jordi Condom speelde als geboren Catalaan onder meer bij het grote Barcelona, daarna voetbalde de toenmalige middenvelder voor Palamós CF en UE Figueres in de tweede en derde klasse van het Spaanse voetbal. In 2003 zette hij een punt achter zijn carrière en werd hij jeugdtrainer bij FC Barcelona van de U17. Daarna trok hij terug naar Palamós CF, maar dan als hoofdtrainer. In 2012 verhuisde hij naar België om assistent te worden van Tintín Márquez bij KAS Eupen. Eind maart 2015 volgde hij daar zijn landgenoot op.

Onder Condom promoveerden de Panda’s naar eerste klasse. Vorig seizoen eindigde hij met de Oostkantonners op een 13de plaats, dit seizoen werd hij bij de Eupenaars vervangen door Claude Makelélé.

Naast hoofdtrainer Condom trekken ook keeperstrainer Jan Van Steenberghe en Michael Wallace naar Schiervelde als zijn assistenten.