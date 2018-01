Mourinho verlengt zijn contract bij Manchester United: “Ik hou van mijn spelers”

Jose Mourinho heeft zijn contract verlengd bij Manchester United: “the Special One” tekende een contract tot 2020 op Old Trafford, met een optie voor nog een extra jaar. De vorige verbintenis van de 54-jarige coach liep af in 2019. Mourinho reageerde “opgetogen”.

“United gelooft dat ik de juiste coach ben voor deze geweldige club in de nabije toekomst”, aldus de Portugees. “Ik wil de eigenaars dan ook hartelijk bedanken.”

Mourinho volgde Louis van Gaal op in mei 2016 en won met Manchester United de League Cup en de Europa League in zijn eerste seizoen. Dit seizoen staat United tweede in de Premier League, achter het onaantastbare Manchester City, maar doet nog steeds mee in de Champions League en de FA Cup.

“Drie trofeeën winnen in één seizoen”

“We hebben zeer hoge eisen gesteld - drie trofeeën winnen in één seizoen - maar dat is de norm die ik van mijn teams verwacht”, klinkt het nog steeds even ambitieus bij Mourinho. “We werken aan een briljante en succesvolle toekomst voor Manchester United. Ik hou van mijn spelers en het is een genoegen om te weten dat we de komende drie jaar samen zullen zijn.”

Vice-voorzitter Ed Woodward prees Mourinho voor zijn “uitzonderlijk werk en professionaliteit”:

"Mourinho heeft bij Manchester United al zoveel bereikt. Zijn werkethiek en professionalisme zijn uitzonderlijk. Hij deelt de clubfilosofie om zoveel mogelijke jonge talenten te laten doorstromen naar het eerste elftal. Hij zorgt voor enthousiasme en doelmatigheid", reageerde Woodward.

Fan van Belgen



Afgelopen zomer haalde Mourinho Romelu Lukaku naar Old Trafford. De Portugees steekt ook zijn affectie voor Marouane Fellaini niet onder stoelen of banken. Na 24 speeldagen bezet Manchester United de tweede plek in de Premier League. De afstand op stadsrivaal City bedraagt al 12 punten.

Mourinho werkte in de jaren negentig als assistent onder van Gaal bij FC Barcelona. Als hoofdcoach had de Portugees naast Manchester United, Porto, Benfica, Chelsea (in twee periodes), Internazionale en Real Madrid onder zijn hoede. Met FC Porto (2004) en Internazionale (2010) won Mourinho de Champions League.