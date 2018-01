Standard haalt Bosnische international als eerste wintertransfer, Sa Pinto moet schorsing vrezen

Standard Luik heeft donderdag zijn eerste wintertransfer afgerond. De Bosnische international Gojko Cimirot verlaat het Griekse PAOK en tekende op Sclessin een contract tot medio 2021.

Cimirot begon in zijn thuisland bij Trebinje. Zijn goede prestaties leverden hem in 2013 een transfer op naar de Bosnische topclub FK Sarajevo. Twee jaar en 77 wedstrijden later arriveerde de technisch vaardige middenvelder bij PAOK Saloniki. Cimirot speelde net geen 100 wedstrijden voor de Grieken. Op 2,5 seizoen maakte hij twee doelpunten en gaf hij zes assists.

NEWS | De Bosnische middenvelder tekende zonet zijn contract bij Standard https://t.co/h9r9JYBKAE #WelcomeGojko #RSCL pic.twitter.com/lSqgoPLRbg — Standard de Liège (@Standard_RSCL) 25 januari 2018

In september 2014 maakte Cimirot zijn debuut in het Bosnische nationale elftal. Hij verzamelde 7 caps en maakte onder meer de slotfase vol in de 4-0 nederlaag tegen de Rode Duivels tijdens de WK-kwalificatiecampagne. Voor Standard is het nog maar de eerste transfer deze wintermercato.

Sa Pinto voor Geschillencommissie

Coach Sa Pinto, speler Mpoku en fysical coach Guilherme Gomes moeten op 6 februari voorkomen voor Geschillencommissie bij de KBVB na de incidenten na de match tegen Zulte Waregem. Sa Pinto op basis van het scheidsrechtersverslag, Mpoku en Gomes op basis van het verslag van de match delegate.