Gigantische korting op Nutella zorgt voor chaos in supermarkten: “Men ging tekeer als beesten”

De Franse warenhuisketen Intermarché gaf donderdag enorme kortingen op de bekendste chocopasta ter wereld. Met solden van maar liefst 70 procent konden liefhebbers van de lekkernij hun favoriete broodbeleg voor een fractie van de prijs op de kop tikken, maar dat verliep niet overal van een leien dakje: in veel supermarkten braken er rellen uit toen er een stormloop op de potten Nutella was. Op sommige plaatsen gingen gegadigden net niet op de vuist om tientallen potten voor zichzelf te bemachtigen.

Nutella zorgde donderdag voor een ware gekte in verschillende vestigingen van warenhuisketen Intermarché nadat een potje nog slechts 1,41 euro kostte in plaats van de gebruikelijke 4,70 euro. Fans van de hazelnotenpasta trokken massaal naar de winkels om zo veel mogelijk Nutella in te slaan, maar door die stormloop liep het op veel plaatsen ook mis. In Ostricourt, een Franse stad vlakbij de Belgische grens, liep het zodanig uit de hand dat de politie tussen moest komen om de gemoederen te bedaren.

“Men ging tekeer als beesten”, aldus een getuige. “Een vrouw werd aan haar haren weggesleurd door een andere klant, een andere dame kreeg een stuk karton tegen het hoofd en sommige klanten bloedden zelfs. Het was verschrikkelijk.” Uiteindelijk kwam er soelaas toen beslist werd het aantal potten per persoon te beperken, waarna de kalmte wat terugkeerde in de supermarkten.

De promotie was aangekondigd in de Franse pers, maar ging ook als een lopend vuurtje rond op sociale media. Eén Tweet over de geplande kortingen werd maar liefst 16.000 keer gedeeld. En met succes: volgens de Franse pers werd “er meer verkocht op één dag dan in drie maanden” en waren de kassa’s in de supermarkten bedolven met potten Nutella.

In een supermarkt in de streek van de Loire gingen donderdag meer dan 700 potten over de toonbank, en de actie is nog niet afgelopen. Liefhebbers van de hazelnootpasta én van enorme kortingen kunnen nog tot zaterdag een goedkoop potje proberen te bemachtigen.