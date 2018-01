Nederlandse wietteler in de cel voor 500 planten in Zutendaal

Zutendaal / Hoogstraten - De onderzoeksrechter in Tongeren heeft donderdag een 36-jarige Nederlander aangehouden en opgesloten in de gevangenis wegens betrokkenheid bij een professionele cannabisplantage in een woning in Zutendaal.

De politie CARMA viel woensdagmorgen een woning aan de Hoogstraat binnen en betrapte er de Nederlander tussen vijfhonderd wietplanten.

De kelder was onderverdeeld in twee professioneel ingerichte teeltruimtes met in totaal vijfhonderd wietplanten. In een van de twee ruimtes was een deel van de planten al geoogst. De cannabis lag er te drogen in speciale rekken.

De civiele bescherming kwam de planten en de materialen vernietigen en opruimen.

Het gerechtelijk lab deed een uitgebreid sporenonderzoek. De verdachte, die in het huis aanwezig was, werd voor verhoor naar het commissariaat overgebracht. Intussen zit hij in de cel in Hasselt.