Papa Pieter is het beu: “Of het nu gaat om parkeerplaatsen, reclame of toiletten: bij kinderen denkt men altijd aan de mama. Vaders hebben ook hun rechten”

“Er is de laatste tijd zeer veel aandacht voor de gelijkheid van man of vrouw. Dat is top, maar dan moeten papa’s voortaan ook gelijk zijn aan mama’s.” Dat stelt de Sint-Niklase jonge vader Pieter De Boeck (32). “Of het nu gaat om parkeerplaatsen, reclame of toiletten: kleine kinderen worden altijd gelinkt aan de mama. Terwijl vaders ook hun rechten hebben.”