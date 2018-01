Oprah Winfrey wil dan toch geen president worden: “Dat interesseert me niet”

Oprah Winfrey is niet van plan om zichzelf kandidaat te stellen voor het presidentschap van de Verenigde Staten in 2020. Dat liet de Amerikaanse presentatrice na talloze geruchten weten tijdens een interview met InStyle. “Dat is niet iets waar ik interesse in heb. Het zit niet in mijn DNA”, klonk het.

Hoewel heel wat fans zich resoluut achter de 63-jarige ster hadden geschaard, toch zal Oprah Winfrey zich niet kandidaat stellen als toekomstige president van de Verenigde Staten. “Ik heb me altijd al vrij zelfzeker gevoeld over wat ik kan doen en wat niet”, klinkt het. Haar beslissing staat dan ook vast.

“Gayle, een vriend van mij die me heel goed kent, stuurde met het steeds. Elke keer wanneer iemand hem vroeg of ik president wilde worden. En dan stuurde hij meteen daarna: ‘Ik weet het, ik weet het, het zou niet goed zijn voor jou. Het zou alleen maar goed zijn voor alle andere mensen.’ Ook al heb ik mensen ontmoet die me wilden helpen bij mijn campagne: het is niets voor mij.”

#OprahForPresident

Na de beklijvende speech van Oprah tijdens de Golden Globes hoopten enorm veel fans dat de bekende televisiepresentatrice een gooi zou doen naar het presidentschap in 2020. Met de hashtags #OprahForPresident en #Oprah2020 spraken ze hun steun uit. De inhoud van haar toespraak was immers progressief, haar stijl presidentieel en charismatisch. Haar inspirerende speech tegen seksueel misbruik en tegen raciale onrechtvaardigheid ging razendsnel viraal.

Haar partner Stedman Graham en twee vrienden vertelden hoe Winfrey er actief over nadacht om mee te doen. De huidige Amerikaanse president Trump was er dan weer van overtuigd dat ze zich niet in de strijd zou wagen. “Ik hou van Oprah. Ik ken haar goed”, aldus Trump. “Het zou leuk zijn, maar ik zou winnen.”