Oprah wil geen Amerikaans president worden: “Het interesseert me niet”

De Amerikaanse talkshowhost Oprah Winfrey (63) heeft een mogelijke kandidatuur voor het Amerikaans presidentschap van tafel geveegd.

“Ik ben steeds zelfzeker en erg bewust van wat ik kan en wat niet. Het presidentschap is iets wat me niet interesseert”, zei Winfrey in het tijdschrift InStyle. “Dat zit niet in mijn DNA”.

De speculaties over een presidentiële kandidatuur van de mediaster en actrice in 2020 staken begin dit jaar de kop op nadat Winfrey bij de uitreiking van Golden Globes een spetterende speech had gehouden.