Tanja gaat op huwelijksreis dankzij Koen Wauters: “Onze droom komt uit”

Bilzen - Tanja Schoups uit Bilzen won donderdagavond op Qmusic tijdens de Q-Reisbattle haar droomreis naar Kreta. Ze kon de haast onmogelijke opdracht tot een goed einde brengen: in 9 uur tijd wist ze de 30 verplichte voorwerpen te verzamelen. Inclusief één heel speciaal item: zanger en presentator Koen Wauters.

“Ik ga op reis en ik neem mee...” We kennen het spelletje allemaal, maar voor Tanja hadden ze op Qmusic een zware versie voorzien. De kandidaten moesten 30 moeilijke items verzamelen, waaronder een piloot in uniform, een zeepje in de vorm van een konijn, een Grieks paspoort en… een Koen Wauters. Wie de meeste “voorwerpen” wist te vinden voor 16 uur, kreeg een droomreis naar keuze.

De kansen voor winst lagen niet hoog dus, maar Tanja had er veel voor over. Ze besloot meteen al haar pijlen op de enige echte Koen Wauters te richten. Met naamgenoten nam ze geen genoegen, alleen de echte zanger telde. Uiteindelijk verplaatste de presentator zelfs een vergadering om op tijd met Tanja in de studio te zijn en de prijs in de wacht te slepen.

Voor Tanja en haar echtgenoot komt nu een droom uit. Ze wilden immers al heel lang naar het Griekse eiland Kreta. “Mijn man en ik zijn op 22 juli 2017 getrouwd, maar om financiële en enkele familiale redenen is het ons niet gelukt om op huwelijksreis te gaan. We hadden dit dus nog tegoed”, vertelt Tanja.