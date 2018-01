Kelder onder woning spoelt weg: bewoners geëvacueerd

Dendermonde -

De brandweer moest donderdag rond 19.15 uur uitrukken naar de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis-Dendermonde, waar een woning dreigde in te storten. “Een dompelpomp spoelde water weg uit de ruimte, maar er kwam ook zand mee”, verklaart Frank Van Droogenbroeck van de brandweer. “We hebben de bewoners geëvacueerd, zij vinden een onderkomen bij familie. Dat was nodig, want de kelder was weggespoeld. Zoiets heb ik nooit eerder gezien. We hebben alles gestut, in afwachting van ingrijpendere werken.” Een aannemer zal die snel uitvoeren om ervoor te zorgen dat het wegspoelen stopt. Voor de woning mag niemand parkeren, omdat ook de weg zou kunnen verzakken. De buren, zowel links als rechts van de getroffen woning, hebben geen kelder, de stabiliteit van die woningen komt niet in het gedrang.