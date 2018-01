Coca Cola investeert in water… en schenkt ook 450.000 euro aan natuurherstel

Scherpenheuvel-Zichem - Natuurpunt start met een grote werf om de natuur in de Demervallei tussen Rotselaar en Diest te herstellen. Die werken zullen ook de inwoners van de streek sterk ten goede komen.

Aan de Mortelbroekstraat in Scherpenheuvel-Zichem zette Natuurpunt, samen met burgemeester Manu Claes (CD&V) gisteren de eerste spadesteek om een buis met terugslagklep te installeren in het natuurgebied Demervallei. “Op verschillende plaatsen is het eeuwenoude grachtensysteem aangetast”, zegt Bram Cannaerts van Natuurpunt, die de werken coördineert. “De grondwaterstanden zijn er in de zomer te laag en in de winter zijn er overstromingen met water van slechte kwaliteit. We willen het water opnieuw langzaam in de bodem laten dringen. Dat doen we door het langer in de kleine grachten vast te houden. Door op strategische plaatsen buizen met een terugslagklep te plaatsen, houden we het regenwater langer vast in de natuurgebieden en vermijden we stroomafwaarts een piekdebiet na hevige regenval.”

Drie jaar

Afgelopen zomer werden de grondwaterstanden in de streek al verhoogd. Dat water wordt gebufferd in de vallei en stroomt dus niet in de kelders van omwonenden. Bovendien vult die natte natuur de drinkwaterreserves aan. Die is al historisch laag.

In de streek worden ook een tiental zonevreemde weekendhuisjes opgeruimd en de gronden worden aan Natuurpunt verkocht of geschonken. Er komt een uitkijkplatform, een plankenpad en een wandelbrug over de leigracht. Gezinnen met kinderen en kinderwagens kunnen daardoor de buurt verkennen. De werken in de Demervallei lopen nog drie jaar. Het natuurherstelproject krijgt de steun van The Coca-Cola Foundation.

“Coca-Cola wil wereldwijd 100 procent van het water dat het gebruikt voor zijn dranken teruggeven door steun aan waterprojecten”, vertelt Ben Bijnens, country manager van Coca-Cola Services. De Europese Commissie beschouwt de Demervallei als Europees bedreigde natuur en maakt via LIFE-project ‘Hageland’ geld vrij. The Coca-Cola Foundation en de Europese Commissie investeren elk zo’n 450.000 euro in het project van de Demervallei.