Eindelijk beweging bij Anderlecht: nieuw bod op verdediger en nieuwe piste voor Dendoncker

Nog amper zes dagen voor de transfermarkt sluit en er ontstaat eindelijk animo bij Anderlecht. Paars-wit deed bij AEK een vierde bod om verdediger Ognjen Vranjes (28) toch te huren. Dat komt ook omdat Leander Dendoncker (22) blijft aansturen op een vertrek. West Ham legde wel al een andere middenvelder vast, maar ook Everton meldde zich. Hem kopen en meteen weer verhuren aan Anderlecht kan.

Het wordt duidelijk dat er een oplossing moet komen voor Leander Dendoncker. West Ham volgde de middenvelder, maar hun laatste scouting was niet zo positief en The Hammers huurden gisteren Joao Mario van Inter. Die is wel offensiever ingesteld, maar misschien haalt West Ham nog een middenvelder.

De droom van Dendoncker blijft dus levendig, want hij heeft nog een Engels ijzer in het vuur. Ook Everton toont weer interesse en zij hebben een goeie band met Anderlecht na de verhuur van Henry Onyekuru.

Daarom kan er gesproken worden over een gelijkaardige deal. Eentje waarbij The Toffees de West-Vlaming kopen en dan tot juni uitlenen aan RSCA. Dat zou alle partijen tevreden stemmen. Dendoncker heeft dan zijn transfer beet en kan bij paars-wit het WK afdwingen, terwijl Everton dan mogelijk minder dan 20 miljoen betaalt omdat DD volgende zomer een transfer van 15 miljoen beloofd is.

Politiebewaking

Toch wil Anderlecht nog een nieuwe verdediger. Het huis van Ognjen Vranjes in Athene staat momenteel onder politiebewaking, want de fanatieke AEK-fans appreciëren het niet dat hij opnieuw naar Brussel wil. Na een eerder dispuut over zijn toekomst had Vranjes zich nochtans verzoend met AEK, maar sindsdien plaatste coach Manolo Jimenez hem ook consequent op de bank.

Dus werd Vranjes toch weer verleid toen Anderlecht een vierde bod deed en ook Vanhaezebrouck nam al contact met de Bosnische international. Het leidde tot nieuwe discussies in Athene waardoor Vranjes woensdag uit de selectie werd gelaten voor het bekerduel met Olympiakos (0-0).

Of het vierde voorstel van Anderlecht aanvaard wordt, valt wel nog af te wachten. Met het geld van Stanciu moet paars-wit wel in de buurt komen van de gevraagde 500.000 euro voor de uitleenbeurt en de aankoopoptie van 2 miljoen. Vranjes vertoeft ondertussen in de Balkan, hopend op een doorbraak.

In zijn moeilijke zoektocht naar een meteen inzetbare spits is Anderlecht volgens Het Laatste Nieuws toch weer uitgekomen bij Aleksander Mitrovic (23). De voormalige aanvaller van paars-wit is niet meteen de eerste keuze van Hein Vanhaezebrouck maar gezien de wintermercato haar einde nadert en Anderlecht een spits zoekt die de competitie kent, komt de naam van de Serviër weer bovendrijven. Mitrovic zit momenteel bij Newcastle overwegend op de bank en scoorde nog maar 1 keer uit zes korte invalbeurten.

Hanni: 12 miljoen

Het zijn dus drukke dagen in het Astridpark. Ook omdat Spartak Moskou echt wel concreet is voor Sofiane Hanni (26). Russische bronnen spreken al van een bod van 8 miljoen euro. Dat oogt mooi, maar Hanni zelf staat niet te springen en Anderlecht liet weten dat het enkel wil praten als er 12 miljoen op tafel komt. De Moskovieten overwegen nu of ze zullen blijven aandringen.