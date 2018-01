Onderonsje in Brugge tussen bondscoaches?

De donderdagavondmatch tussen Club en Oostende kon bondscoach Roberto Martinez verleiden tot een bezoekje aan het Jan Breydelstadion. Onze nationale bondscoach hield er mogelijk Lombaerts en enkele Bruggelingen in de gaten. In de tribune liep hij zowaar ook Michel Preud’homme tegen het lijf, de man die alom genoemd wordt als de opvolger van Martinez na het WK. De voorbije week had de ex-trainer van Club ook nog stevig geflirt met Bordeaux.