CLUBNIEUWS. Poulain bezorgt Club kopzorgen, Anderlecht-speler betaalt zelf zijn mental coach

Hein Vanhaezebrouck is nog altijd niet tevreden over de mentaliteit bij Anderlecht en overweegt de hulp van een mental coach. Dennis Appiah werkt zelf echter al jaren met een mental coach, die hij ook zelf betaalt. Leander Dendoncker mag dan weer rekenen op interesse van Everton terwijl Anderlecht schijnbaar toch de piste Mitrovic blijft bewandelen. De verdediging van Club gaf na rust tegen KV Oostende plots niet meer thuis: voor de derde competitiewedstrijd op rij incasseerde blauw-zwart twee goals. Dat kwam onder meer omdat Poulain tijdens de rust moest vervangen worden. Zijn blessure bezorgt de leider kopzorgen. Uw clubnieuws van de dag.

Anderlecht: Appiah betaalt zelf zijn mental coach, Mitrogol blijft optie

Dennis Appiah (25) zit zowaar aan vier assists. Dat is een carrièrerecord voor de rechtsback van Anderlecht en dat heeft hij ook te danken aan de mental coach met wie hij al jaren werkt en die hij ook zelf betaalt. “Ik begon ermee toen ik nog bij Caen speelde en hij brengt me rust”, aldus Appiah. “Ik vertel hem hoe ik me voel. Hij zegt me op zijn beurt hoe ik een match moet aanpakken, bestudeert mijn lichaamstaal na een slechte pass en zaken die ik niet aan anderen zeg, vertrouw ik hem wel toe. Hij is geen psycholoog, maar een voetbalvertrouweling. Zo had ik bij Caen soms concentratieproblemen. Hij hielp me daar van af.”

De sessies zijn best speciaal. “Al van bij Caen proberen we minstens één keer per week een uur te Skypen, één keer in de maand spreken we persoonlijk af en ik stuur beelden van mijn matchen. Sowieso ben ik een type dat veel nadenkt. Niet alleen over voetbal, maar over alles. Weet je dat ik vroeger soms maar vier uur per nacht sliep? Dan moest ik opstaan voor een toilet­bezoek en dan begon het te malen in mijn hoofd. Met relaxatieoefeningen heeft mijn mental coach dat verholpen. Of het niet duur is? Best wel, zeker als je een ­gerenommeerde naam wil. Maar als ik zie wat het me oplevert, is het zeker de moeite waard.”

In zijn moeilijke zoektocht naar een meteen inzetbare spits is Anderlecht volgens Het Laatste Nieuws toch weer uitgekomen bij Aleksander Mitrovic (23). De voormalige aanvaller van paars-wit is niet meteen de eerste keuze van Hein Vanhaezebrouck maar gezien de wintermercato haar einde nadert en Anderlecht een spits zoekt die de competitie kent, komt de naam van de Serviër weer bovendrijven. Mitrovic zit momenteel bij Newcastle overwegend op de bank en scoorde nog maar 1 keer uit zes korte invalbeurten.

Club Brugge: Poulain onzeker voor AA Gent



De verdediging van Club gaf na rust tegen KV Oostende plots niet meer thuis: voor de derde competitiewedstrijd op rij incasseerde blauw-zwart twee goals. Door een probleem aan de adductoren moest Poulain tijdens de rust vervangen worden. Of hij Gent haalt, is onzeker. Plots werd Club kwetsbaar. “Zij gingen spelen met een extra spits en namen meer risico's, waardoor de ruimtes tussen de linies te ver lagen bij ons”, aldus Mechele. “Het liep tijdens de tweede helft niet. Benoît had wat last, dus Dion moest daar depanneren. Hopelijk voor Poulain valt zijn blessure mee.” (jve)

Standard: onderhandelingen met Zweed

Standard oderhandelt met de transfervrije Zweed Sotiris Papagiannopoulos. De 27-jarige centrumverdediger is transfervrij sinds zijn vertrek bij Östersund eind december. Voor Papagiannopoulos ligt een contract voor 2,5 jaar klaar in Luik, maar Zulte Waregem ondervond eerder al dat de tweevoudig Zweeds international stevige looneisen heeft. Als zijn komst doorgang vindt, is dat mogelijk goed nieuws voor Alexander Scholz. De Deen hoopt nog steeds op een transfer naar Club Brugge. De overbodige Filip Mladenovic (26), al het hele seizoen in de C-kern, is op weg naar het Poolse Legia Gdansk. (bfa)



Antwerp: Rodrigues pikt weer aan bij de groep



Rodrigues had goed nieuws, want de Portugees kon voor het eerst in weken volledig aanpikken. Batubinsika en Arslanagic moesten nog steeds individueel met de kinesisten aan de slag. Ardaiz was nog ziek en is er dus zeker niet bij in Charleroi. Dat lijkt wel het geval te voor Oulare. De spits werd woensdag met krampen naar de kant gehaald, maar zal dus wellicht kunnen worden opgelapt. Haroun (linkerkuit) hield het bij verzorging. Afwachten of hij klaar geraakt.(stdr)



KRC Genk: Samatta traint met groep



Ally Samatta nam voor het eerst opnieuw deel aan de groepstraining. De derby komt voor hem mogelijk nog te vroeg. Pozuelo geraakt wel fit, zijn verkrampte hamstrings waren te wijten aan vermoeidheid. De virale infectie, die bijna een derde van de A-kern trof, lijkt stilaan onder controle. Derde doelman Gaetan Coucke ondervond nog het meest last van de ziekte. Gisteren waren al 18.000 tickets verkocht voor de derby tegen STVV.(mg)



KV Kortrijk: nog geen Gouden Stier voor Chevalier



Tweede doelman Bruzzese traint al gedeeltelijk mee met de groep, maar pas vandaag wordt duidelijk of hij al op de bank kan plaatsnemen. Van Loo revalideert en zou binnen twee weken bij de groep aansluiten. Omdat Thelin woensdag weer scoorde voor Waasland Beveren, is Teddy Chevalier nog steeds geen Gouden Stier met zijn elf goals. Voor en tot een halfuur na de match kunnen fans morgen tickets aankopen voor de bekermatch van dinsdag tegen Racing Genk.(kv)



Waasland-Beveren: Ampomah twijfelachtig



Nana Opoku Ampomah is twijfelachtig voor de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Zulte Waregem. De Ghanese flankaanvaller werd woensdagavond tegen Anderlecht na 51 minuten vervangen met een blessure. Ampomah heeft last aan de adductoren en probeert vandaag aan te sluiten met de groep. Aleksandar Boljevic pakte tegen Anderlecht zijn vijfde gele kaart van het seizoen en mist de match tegen Zulte Waregem door schorsing.(whb)



Zulte Waregem: Bossut speler van de maand in december



Sammy Bossut is door de supporters verkozen tot Record Bank Speler van de Maand december. De doelman werd gevierd voor de aftrap tegen Standard. Alessandro Cordaro werd tweede, Aaron Leya Iseka eindigde op de derde plaats. Sportief is iedereen fit, op Damien Marcq na, die individueel aan zijn terugkeer werkt nadat hij op KV Mechelen een kneuzing aan de enkel opliep.(jcs)