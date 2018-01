Dennis van Wijk is een leuke vent, maar wel één met een handleiding

Het is eens iets anders: een trainer die na een vijfde opeenvolgende nederlaag meteen zelf het profiel van zijn opvolger uitschrijft. Aleksandar Jankovic zal het zelf niet zo bedoeld hebben, maar toen hij in Sint-Truiden woensdag meteen na de match alle ellende toeschreef aan “een gebrek aan mentaliteit” vulde de minzame Serviër bijna zelf in wie de redder van KV Mechelen moest worden. Want Dennis van Wijk (55), dat is de vleesgeworden mentaliteit.