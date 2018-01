Stalker mag eigen huis niet meer binnen

Zonnebeke - Een hardnekkige stalker uit het West-Vlaamse Zonnebeke die een huis bouwt op 300 meter van waar zijn slachtoffer woont, mag zijn eigendom niet meer ­betreden. De rechter veroordeelde hem tot 14 maanden voorwaardelijk en hij moet 650 meter uit de buurt van zijn slachtoffer blijven.

Marc D.uit Zonne­beke was niet aan zijn proefstuk toe. Al in 2006 werd hij een eerste keer veroordeeld wegens belaging. Hij kreeg er niet genoeg van om de zus van een schepen uit Staden te stalken. D. achtervolgde haar meermaals en reed haar zelfs klem, waardoor ze het slachtoffer werd van een ongeval. Maar daarmee stopte het niet. Verre van.

“Een van de hardnekkigste stalkers”

De man bleef de vrouw stalken. Hij verschool zich in de struiken achter haar huis, stuurde vriendschapsverzoeken op Facebook naar haar directe ­familieleden. En het ergste: hij besloot een stuk bouwgrond te kopen op amper 300 meter van haar woning. “Deze man is een van de hardnekkigste stalkers die ik al gezien heb”, zei de aanklager vorige maand nog op het proces tegen Marc D.

Schepen Bart Vynckier, de broer van het slachtoffer, deed er alles aan om de bouwvergunning voor de stalker te ­saboteren. Hij werd daarbij gesteund door de burgemeester van Staden, Francesco Vanderjeugd, die eveneens slachtoffer van de man werd. “Die man is een regelrechte fantast”, zegt de ­burgemeester. “Hij benaderde zelfs mijn familieleden over dit dossier. Op een dag stond hij in mijn kapperssalon en dreigde hij alles in brand te steken.”

De rechter in Ieper maakte gisteren definitief een einde aan de stalking. Hij veroordeelde Marc D. tot veertien maanden voorwaardelijk, een boete van 900 euro en, het belangrijkste, een contactverbod: hij mag niet dichter dan 650 meter in de buurt van de vrouw ­komen. Het gevolg is dat hij niet langer in de omgeving van zijn eigendom mag komen. Zijn huis, dat nog in aanbouw is, mag hij dus niet betreden. De rechter koos trouwens niet toevallig voor een contact­verbod van 650 meter nadat de man zelf had verklaard dat hij zeker 700 meter van zijn slachtoffer vandaan zou wonen. Maar in de praktijk blijkt het echter maar 300 meter te zijn.

Helemaal “toevallig”

Op het proces hield Marc D. vol dat hij de vrouw al enkele jaren niet meer had belaagd en dat hij de grond in haar buurt “toevallig” voor een prikje had gekocht. Hij beweerde ook dat hij niet zelf in het huis zou wonen, maar dat hij het pand zou verhuren.

Wat er ook van zij: het slachtoffer is opgelucht met het contactverbod. “Mijn zus is doodsbang geworden voor die man”, zegt haar broer Bart Vynckier. “Ze is heel tevreden dat er een duidelijk contactverbod is. Hopelijk volgt de politie goed op of de man zich eraan houdt.”