Club-coach Ivan Leko is er niet gerust in: “Nog nooit een kampioen gezien die zo veel goals slikte”

“Are you watching” Anderlecht? Lachwekkend eigenlijk, dat de Brugse fans deze kreet al in de tiende minuut konden aanheffen. De tiende – ja, tiende – minuut. Toen al voelde Club zich zegezeker tegen KV Oostende. Dankzij twee snelle doelpunten. Goddank voor Club, want nadien stokte de machine. “Ja, we hebben redelijk wat weggegeven”, zag ook trainer Ivan Leko. “We moeten niet circusvoetballen, wel scoren en punten pakken.” Een vleugje kwetsbaarheid, dat zal Anderlecht – ondertussen weer op dertien punten – ook wel ‘gewatched’ hebben.

“Onze eerste helft was een demonstratie van modern voetbal”, moest ook Leko concluderen. “Met veel druk en beweging. Daarom ben ik in totaliteit wel trots. Maar we krijgen te veel doelpunten tegen”, analyseerde hij. “Dan eens één, dan weer twee, dan nog eens twee. Ik heb nog nooit een kampioen gezien die zo veel doelpunten slikte.”

23 nu al, exact één per match. “We hebben ook gewoon veel weggegeven. Ik wil daarvoor niet specifiek naar de verdediging kijken. In balbezit vallen we aan als ploeg en als we de bal verliezen, zie ik mijn zes aanvallend ingestelde spelers als de eerste verdedigers. Ach, het is ook mijn verantwoordelijkheid. Misschien trainen we iets te veel op de aanval.”

“Als je beter bent, moet je een wedstrijd dood maken. Het is een ongeschreven regel dat als je dat niet doet, je het deksel op de neus kunt krijgen. Het is logisch dat er op het einde nog een beetje paniek was. Kijk, we moeten niet circusvoetballen, wel scoren en punten pakken.”

En dat deed Club uiteindelijk. Weer drie stuks erbij. Weer een voorsprong van dertien punten op Anderlecht. Al zal Anderlecht het Brugse bibbergeld ook wel gewatched hebben.