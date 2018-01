Kringwinkel wordt “sensuele boetiek” voor Valentijn

Gent - Wie verwacht dat in de kringwinkels enkel boeken, meubels en keukenmateriaal worden binnengebracht, heeft het mis. Geregeld geven mensen er ook pikante lingerie, erotische boeken, tijdschriften, dvd’s, en zelfs opblaaspoppen en vibrators af.

Omdat die spullen “op doordeweekse dagen te veel klanten choqueren, maar het tegelijk ook zonde is ze te laten verkommeren”, opent De Kringwinkel Ateljee in de Gentse Kortrijksepoortstraat op donderdagavond 1 februari een ‘Boetiek Erotiek’, waar eenmalig alle binnengebrachte erotische spullen over de toonbank zullen gaan. Seksspeeltjes zullen wel niet te koop zijn. “De hygiëne daarvan is te moeilijk te garanderen”, klinkt het.