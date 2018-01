Kinepolis zet extra security in na incident bij Patser

“We gaan de veiligheid aanscherpen in de bioscoop­zalen in de grote steden.” Dat zegt Kinepolis na het incident tijdens een Patser-vertoning in Antwerpen, waarbij een herrieschopper bommetjes afstak in de zaal en zo ruzie kreeg met de ­andere bioscoopgangers.

“Extra veiligheidsagenten in onze vestigingen in grote steden als Antwerpen en Brussel.” Op die manier wil ­Kinepolis volgens woordvoerster Anneleen Van Troos “de veiligheid verhogen” na een incident tijdens de vertoning van Patser woensdagavond in Antwerpen. Een herrieschopper liet toen aan het einde van de film rookbommetjes ontploffen in de zaal, waarna er ruzie ontstond met de andere bioscoopgangers. Een politieploeg kwam ter plaatse, maar de aanwezige security had de man op dat moment al buiten gezet. “Er is vlot en correct gehandeld”, aldus Van Troos.

“Let wel, we willen geen sfeer van commotie ­creëren rond Patser. Je moet dat voorval ook in de juiste context zien: één iemand heeft het te bont gemaakt. Vooralsnog hebben we dan ook geen reden om aan te nemen dat grotere incidenten op til zijn”, zegt Van Troos. Ze voegt eraan toe dat het extra aantal veiligheidsmensen ook “welgekomen is omdat de film het heel goed doet”.

Meest gehypete Vlaamse films

Woensdag, de eerste dag dat Patser in de zalen liep, werd vlot de kaap van de 10.000 bezoekers gerond. Met de première van dinsdagavond erbij, zit dat aantal al aan een stevige 17.000. De film, over vier vrienden op ’t Kiel die ervan dromen om met veel blingbling te leven, is dan ook een van de meest gehypete Vlaamse films in tijden.

Het is niet de eerste keer dat een film van regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah tumult veroorzaakt in de cinemazaal. Hun vorige film, Black, leidde in 2015 tot relletjes in de bioscoop. Enkele voorstellingen in onze hoofdstad werden zelfs afgelast. Hoewel Black over Brusselse stadsbendes gaat, bleek de heibel toen weinig met de inhoud te maken te hebben. Vooral de leeftijdsgrens van 16 jaar die op de film was gezet, was een doorn in het oog van veel jongeren.