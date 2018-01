Twee jaar geleden was hij bijna dood, nu bakt Pino (56) de beste pizza van de provincie: “Deegrol is verboden in mijn keuken”

Gent -

Maandag maakt hij kans om de beste pizzabakker van het land te worden. Maar de titel Beste ­Pizzaiolo van Oost-Vlaanderen heeft hij nu al. Méér dan een opsteker, want restaurant Da Pino eet al vijf jaar stof in de werf die de onbereikbare Kouterdreef is. En twee jaar geleden overleefde de chef als bij wonder een verkeersongeval. “Ik heb vaak gedacht om de handdoek te werpen. Maar ik doe het nog te graag.”