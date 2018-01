Is Younes Abaaoud, de jongste Syriestrijder van het land, gesneuveld? Niemand die het weet, zelfs zijn vader niet. “Ik ben alvast niet op de hoogte gebracht”

Exact vier jaar geleden ontvoerde terrorist Abdelhamid Abaaoud (28) zijn jonge broertje Younes (toen amper 13) naar het Syrische front. De Molenbeekse jongen werd zo de jongste jihadi van het land. Een Franse rechter claimt nu dat hij dood is, onze veiligheidsdiensten twijfelen. “Ik ben alvast niet op de hoogte ­gebracht ”, reageert vader Omar voor het eerst.

Of hij nog wenst dat zijn jongste zoon morgen opduikt in Molenbeek, daar wil Omar Abaaoud liever niet op antwoorden. De Belgisch Marokkaanse vader, ooit een fiere winkeluit­bater, is vandaag een beschaamde ...