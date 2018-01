Het is een delicatesse, en je kan het gewoon plukken aan onze kust. Chef-kok Donald brengt een kookboek voor zeewier uit

Een boterham met groene stipjes zeewier in. Frietjes met zeewierpoeder. Of gewoon een lekker geblancheerd takje eikenwier. Zeewier is een delicatesse, en je kunt het gewoon gaan afknippen aan onze kust, zegt chef-kok Donald Deschagt, die een zeewierkookboek op de markt brengt. “Het is hét eten van de toekomst.”