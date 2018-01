Starbucks stelt teleur: aantal klanten in Europa daalt

Starbucks is er het afgelopen kwartaal niet in geslaagd in zijn belangrijke thuismarkt meer bezoekers te lokken dan een jaar eerder. In Europa kwamen zelfs minder klanten over de vloer. De Amerikaanse koffieketen wist wel de omzet op te voeren, mede doordat klanten gemiddeld wat meer uitgaven. De toename voldeed evenwel niet aan de verwachtingen van analisten.