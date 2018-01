Zeker 41 doden bij brand in ziekenhuis in Zuid-Korea

Bij een brand in een ziekenhuis in Zuid-Korea zijn zeker 41 personen om het leven gekomen. Meer dan 40 personen raakten gewond bij de brand in de zuidoostelijke stad Miryang, berichten Zuid-Koreaanse zenders vrijdag. Enkelen bevinden zich nog in kritieke toestand.

In het ziekenhuis zouden zich ongeveer honderd patiënten bevonden hebben toen de brand uitbrak. De hulpdiensten probeerden patiënten uit het ziekenhuis te evacueren, maar werden daarbij gehinderd door dichte rook. In het ziekenhuis zouden vooral oudere patiënten verzorgd zijn.

Vermoed wordt dat het vuur uitbrak in de spoedopnamedienst op de benedenverdieping van het meerdere verdiepingen tellende gebouw. De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Uit een nevengebouw van het ziekenhuis, waarin zich een verzorgingstehuis zou hebben bevonden, werden naar verluidt meer dan negentig personen ontzet.

De stad Miryang ligt ongeveer 280 kilometer ten zuidoosten van hoofdstad Seoel.