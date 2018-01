Slachtoffer van schietpartij op school belde nog haar mama, maar kon niets meer zeggen

Haar mama kreeg een telefoontje van Bailey (15), maar hoorde enkel geroep en chaos op de achtergrond. Ze riep haar naam, opnieuw en opnieuw, maar Bailey antwoordde niet. Uren later zou blijken dat het meisje de schietpartij in een middelbare school in Kentucky niet overleefde.

Dinsdagochtend opende een vijftienjarige leerling van de Marshall County High School in Benton het vuur in zijn school. Hij maakte daarbij twee doden en achttien gewonden.

These are the young victims in yesterday's #schoolshooting at #MarshallCountyHS. Prayers to the families of Bailey Holt & Preston Cope. pic.twitter.com/HQYls7uqHj — Fallon Glick (@FallonGlick) 24 januari 2018

Toen een van zijn slachtoffers, Bailey Holt (15), geraakt werd door een kogel, belde ze meteen haar moeder. Maar ze kon niets meer zeggen.

“Ze belde me en alles wat ik kon horen was stemmen, chaos in de achtergrond”, vertelt Baileys moeder Secret Holt in een interview aan WKRN. “Ze kon niets zeggen en ik probeerde haar naam te roepen, opnieuw en opnieuw en opnieuw, en ze antwoordde nooit.”

Secret Holt had het meisje eerder al proberen te bellen, toen ze hoorde dat er een schietpartij was geweest op de school. Nadat het meisje teruggebeld had maar niets zei, haastte ze zich samen met haar man naar de plaats waar geëvacueerde leerlingen opgevangen zouden worden.

“We wachtten en wachtten tot ze van de bussen zou stappen, maar ze kwam niet. De directeur van North Marshal kwam me halen, nam ons mee. We stapten in een politiewagen en ze brachten ons naar de brandweerkazerne en vertelden ons wat er gebeurd was.”

“Ze zou er geweest zijn voor hem”

Baileys vader Jason zegt dat hij voortdurend denkt aan de laatste keer dat hij haar zag. “Ik bracht haar naar school, gaf haar een kus en zei dat ik van haar hield. Ze stapte uit de auto. Ze was een engel op aarde. Ze was een perfecte engel.”

Het motief van de schutter is nog onduidelijk, maar de stiefzus van de verdachte schreef op Facebook dat hij “geen monster” is. Volgens haar werd hij gepest en waren zijn ouders onlangs gescheiden.

“Wat er door zijn hoofd ging, weet ik niet”, zegt Bailey moeder. “Maar als hij een vriend nodig had, weet ik dat zij er voor hem geweest zou zijn. Want dat was het soort persoon dat zij was.”

Naast Bailey kwam ook de 15-jarige Preston Cope om het leven. Verschillende gewonden zijn nog in kritieke toestand. De shutter werd opgepakt.