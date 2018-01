Belgische journalisten bedreigd vanuit Turkse ambassade

Verscheidene journalisten van Turkse afkomst zijn in juli en september 2016 bedreigd vanuit de Turkse ambassade in Brussel. Dat blijkt uit politieonderzoek, zo berichten Het Laatste Nieuws en De Morgen. Het gaat om bedreigingen en intimidatie via sociale media waarbij de slachtoffers – onder anderen Mete Özturk, oud-hoofdredacteur van de krant Zaman Vandaag, en collega-journalist Riza Dogan – gebrandmerkt werden als terroristen die meegewerkt hebben aan de mislukte staatsgreep in Turkije.

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat minstens één van de personen die de bedreigingen verstuurde, dat deed vanop een computer die in de Turkse ambassade stond. Het gaat om Selim G. Daarnaast stuurde ook Veysel F. bedreigingen. Hij was op dat moment in dienst als persverantwoordelijke bij de ambassade.

Riza Dogan werd daarvan enkele weken geleden door de politie van Zaventem van op de hoogte gesteld.

Zowel parket als politie namen de bedreigingen ernstig. “De politie vertelde mij dat ze zes maanden lang op regelmatige basis agenten in burger langs mijn huis hebben gestuurd”, zegt Dogan.

De voorbije maanden vorderde het onderzoek van het parket uiterst traag. Veel heeft te maken met de grote politieke en diplomatieke gevoeligheid van het dossier. De oud-persverantwoordelijke van de ambassade blijkt een diplomatieke status te hebben. “Die zaak hebben we moeten seponeren”, luidt het.

In de zaak tegen Selim G. probeert de onderzoeksrechter verder te speuren. Bronnen dicht bij het onderzoek melden dat het ook in dat dossier bijzonder lastig wordt.