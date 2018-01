Nieuwe grote literatuurprijs in Nederland

Nederland krijgt er een nieuwe grote literaire prijs bij: de Sybren Poletprijs. De prijs voor experimentele literatuur is vernoemd naar de in 2015 overleden Nederlandse dichter, schrijver en essayist Sybren Polet. Met een bedrag van 35.000 euro is de prijs na de P.C. Hooftprijs, Librisprijs en ECI-Literatuurprijs de grootste in het Nederlandse taalgebied.

Tijdens Polets leven werd al enkele keren de Lokienprijs uitgereikt, vernoemd naar zijn bekende romanfiguur Lokien Perdok. Komende zomer volgt de Sybren Poletprijs, die elke drie jaar zal worden toegekend.

De nieuwe prijs is een oeuvreprijs. Net als andere oeuvreprijzen als de Constantijn Huygensprijs en P.C. Hooftprijs is er geen geen mogelijkheid tot inzending van kandidaten. De winnaar wordt gekozen door een vijfkoppige jury. Belangrijkste criterium: de Nederlandstalige schrijver, dichter, essayist of toneelschrijver die de prijs wint, schrijft in de geest of traditie van Polets literaire werk.

Het prijzengeld wordt betaald uit Polets nalatenschap, meldt de Volkskrant.