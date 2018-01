Eén op de drie scholen stuurt incassobureau naar ouders

Schoolboeken, materiaal, maaltijden, uitstappen, … Lang niet alle ouders slagen erin alle schoolfacturen te betalen. Volgens de vzw SOS Schulden op School schakelt een derde van de scholen daarom een incassobureau in. Zowel de vzw als SP.A willen dat verbieden.

“Incassobureaus maken zelfs reclame bij onderwijsinstellingen. Alsof zij het ­wondermiddel hebben om die schulden te innen”, zegt Johan Van Biesen, de voorzitter van SOS Schulden op School. “Het inschakelen van zo’n bureau schaadt het vertrouwen tussen de ouders en de school. En de factuur dreigt nog hoger op te lopen: ik heb al een rekening van 100 euro gezien, die na een jaar aandringen door een incasso­bureau opgelopen was tot 1.030 euro als gevolg van allerhande extra kosten.” Hij eist daarom een verbod op incasso­bureaus in het onderwijs.

Lenen, niet kopen

Ook SP.A denkt er zo over. De partij vraagt in een voorstel van decreet een verbod op incassobureaus. “De werkwijze van die bureaus en de impact op ouders en kinderen staat haaks op de vertrouwensrelatie”, zegt Vlaams Parlementslid Caroline Gennez. Ze vindt het bovendien cruciaal dat “ouders voor de start van het schooljaar exact weten hoeveel de schoolfactuur zal bedragen”.

Daarnaast wil de partij een andere omgang met de aankoop van schoolmateriaal als handboeken en sportkleding. De scholen zouden dat met groepsaankoop moeten doen, waarna het materiaal tegen vergoeding wordt uitgeleend aan de jongeren.

Bovendien moet de schoolfactuur transparanter worden gemaakt en gespreid over het volledige jaar. “Een gespreide factuur maakt het voor ouders een stuk makkelijker om tijdig te betalen.”

Ook in het secundair onderwijs zou er een maximumfactuur moeten komen, net als in het basisonderwijs. “Door één limiet voor heel Vlaanderen te stellen, wordt het hanteren van de schoolfactuur als een selectiemechanisme onmogelijk gemaakt”, is te horen.

10.000 claims

Volgens Yves Van Nieuwenburg, woordvoerder van de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen, waren er in 2016 iets meer dan 10.000 nieuwe claims in opdracht van scholen. “Gemiddeld ging het om een bedrag van 217 euro.”