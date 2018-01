Executie van terdoodveroordeelde in extremis opgeschort in VS

Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten heeft in extremis de executie opgeschort die donderdagavond gepland was in de staat Alabama. De terdoodveroordeelde lijdt aan vergevorderde dementie.

Zeker vijf van de negen rechters van het Hof schortten de straf op van Vernon Madison (67). Drie conservatieve rechters daarentegen spraken hun ongenoegen uit over de beslissing.

De Europese Unie had woensdag “met spoed een humanitaire oproep” gedaan voor Madison. Volgens zijn advocaten kreeg de man enkele beroertes de voorbije twee jaar, waardoor hij een ernstige mentale handicap opliep. In die mate dat hij zelfs niet meer weet welke misdaad hij heeft gepleegd waarvoor hij de doodstraf kreeg.

Madison is verward, niet in staat zich correct uit te drukken, en kan niet eigenhandig stappen. Ook verloor hij voor een stuk zijn zicht en is hij incontinent, zeggen de advocaten van de gedetineerde.

Vernon Madison werd tot de doodstraf veroordeeld voor de doodslag van een politieagent in 1985 in stad Mobile, Alabama. Hij zat dus drie decennia te wachten op zijn straf.