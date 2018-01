Een op de zes bromfietsers onder invloed bij ongeval

Veiligheidsinstituut Vias pleit voor nultolerantie voor alcohol bij bromfietsers en motorrijders. Aanleiding is een onderzoek naar alle ongevallen met bromfietsers in de bebouwde kom in één jaar tijd. Bijna één op de zes bleek te diep in het glas gekeken te hebben, schrijft Het Laatste Nieuws.

“Een promillegrens van 0,2 - wat in de praktijk neerkomt op nultolerantie - lijkt ons een goed idee, zowel voor bromfietsers als voor motorrijders”, zegt Vias-woordvoerder Stef Willems. “Zij zijn kwetsbaarder dan wie in een auto zit en ze hebben hun evenwicht nodig om veilig te rijden. Dan is alcohol geen goed idee.”

Een mogelijke verklaring waarom zoveel bestuurders van een bromfiets tóch rijden nadat ze gedronken hebben, is dat ze denken minder snel gepakt te worden door de politie.

De Europese Commissie beveelt nultolerantie voor gemotoriseerde tweewielers al sinds 2001 aan, maar tot nu toe maakte geen enkele mobiliteitsminister er werk van. François Bellot (MR) wil de nieuwe studie grondig bestuderen voor hij een standpunt inneemt.