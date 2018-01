Trump verontschuldigt zich (met twee maanden vertraging) voor retweet van extreemrechtse groepering

De Amerikaanse president Donald Trump verontschuldigt zich voor de retweet van anti-moslimvideo’s van de extreemrechtse groep Britain First. Hij doet dat in een interview met tv-presentator Piers Morgan dat vrijdag wordt uitgezonden op ITV. De tweets in kwestie dateren al van eind november.

“Als jullie me zeggen dat het om vreselijke mensen gaat, racisten, dan zal ik me zeker verontschuldigen als jullie dat willen”, zegt Trump in het interview dat in Davos werd afgenomen.

De president retweette video’s die werden gepost door de vicevoorzitter van de extreemrechtse partij Britain First. Dat leidde tot veel verontwaardiging. Premier Theresa May sprak zelfs van een “fout” door Trump.

“Wist niets van hen”

Morgan zei tijdens het interview dat de retweets “veel angst en woede” hebben veroorzaakt in het Verenigd Koninkrijk “aangezien Britain First een groep racisten en fascisten is”. Daarop antwoordde Trump dat hij dat “uiteraard niet wist”. “Ik wist niets van hen, ik weet vandaag nog niets van hen, buiten wat ik erover gelezen heb”, aldus de president. “Het heeft misschien veel ophef veroorzaakt in het Verenigd Koninkrijk, maar niet in de VS.”

“Ik heb die video’s geretweet. Als je dingen retweet, kunnen ze problemen veroorzaken omdat je nooit weet wie ermee begonnen is”, zei Trump. De president voegt nog toe dat hij de video’s retweette omdat hij “sterk gelooft in de strijd tegen islamitische terreur. Dit was een voorstelling van radicaalislamitisch terrorisme”.