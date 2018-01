Zulte Waregem-watcher Frank Buyse vindt dat Essevee bij winst tegen Beveren mag denken aan Play-off 1

Nu ook nog Bongonda vandaag normaal gezien landt in Waregem, kan de weelde plots niet meer op. En wat als… Essevee nu ook wint op Waasland-Beveren? Dan worden de duels op Genk en Kortrijk, de andere belangrijkste kandidaten op Play-off 1, misschien alweer cruciaal. Want waarom zou Essevee na de plotse 6 op 6 en met al die versterkingen niet in staat zijn de remonte van het jaar neer te zetten?